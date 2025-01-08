Сьогоднішня ціна Chief Troll Officer (CTO)

Поточна ціна Chief Troll Officer (CTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.63K USD. Ціна CTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chief Troll Officer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 511.45 USD

- зміна ціни Chief Troll Officer протягом дня — -4.64%

- циркуляційна пропозиція – 986.77M USD

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