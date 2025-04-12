Сьогоднішня ціна Chickenus Maximus (CHICKENUS)

Поточна ціна Chickenus Maximus (CHICKENUS) сьогодні становить 0.00134331 USD з ринковою капіталізацією $ 134.27K USD. Ціна CHICKENUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chickenus Maximus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chickenus Maximus протягом дня — +6.94%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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