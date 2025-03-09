Сьогоднішня ціна Chickencoin (CHKN)

Поточна ціна Chickencoin (CHKN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна CHKN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chickencoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.41K USD

- зміна ціни Chickencoin протягом дня — +1.13%

- циркуляційна пропозиція – 69.00T USD

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