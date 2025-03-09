Ціна Chickencoin (CHKN)
Поточна ціна Chickencoin (CHKN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна CHKN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chickencoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.41K USD
- зміна ціни Chickencoin протягом дня — +1.13%
- циркуляційна пропозиція – 69.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chickencoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chickencoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chickencoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chickencoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.13%
|30 днів
|$ 0
|-28.24%
|60 днів
|$ 0
|-56.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chickencoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
+1.13%
-1.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chickencoinchicken is a meme coin launched on the Ethereum blockchain and forked from the PEPE smart contract.
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