Сьогоднішня ціна ChickenBanana (CB)

Поточна ціна ChickenBanana (CB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23,82K USD. Ціна CB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChickenBanana:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ChickenBanana протягом дня — +0,48%

- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD

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