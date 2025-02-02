Сьогоднішня ціна Chicken (KFC)

Поточна ціна Chicken (KFC) сьогодні становить 2.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chicken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96 USD

- зміна ціни Chicken протягом дня — +2.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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