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Ціна Chicken (KFC)

USD

Графік ціни Chicken (KFC) в реальному часі

$2.89
$2.89$2.89
+2.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Chicken (KFC)

Поточна ціна Chicken (KFC) сьогодні становить 2.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chicken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96 USD
- зміна ціни Chicken протягом дня — +2.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Chicken (KFC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chicken до USD становила $ +0.067358.
За останні 30 днів зміна ціни Chicken до USD становила $ -0.8518341470.
За останні 60 днів зміна ціни Chicken до USD становила $ -0.6088920770.
За останні 90 днів зміна ціни Chicken до USD становила $ +2.8899989927072623458412.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.067358+2.39%
30 днів$ -0.8518341470-29.47%
60 днів$ -0.6088920770-21.06%
90 днів$ +2.8899989927072623458412+286,907,557.72%

Аналіз цін Chicken (KFC)

Останній аналіз цін Chicken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 2.89
$ 2.89$ 2.89

$ 98.76
$ 98.76$ 98.76

--

+2.39%

-6.01%

Ринкова інформація Chicken (KFC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.96
$ 1.96$ 1.96

0.00
0.00 0.00

Що таке Chicken ( KFC)

ChickenSwap is completely distinguishable from the existing DEX’s on the market. While adopting the brilliant model of automatic market maker (AMM) and staking mining mechanism from Sushiswap , ChickenSwap is a more simplified, fair, secure, and profitable version of SUSHI that will launch in multiple phases to ensure sustainability.

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Ресурс Chicken (KFC)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KFC до місцевих валют

1 KFC до AUD
A$4.624
1 KFC до GBP
2.312
1 KFC до EUR
2.7744
1 KFC до USD
$2.89
1 KFC до MYR
RM12.8605
1 KFC до TRY
103.173
1 KFC до JPY
¥448.4702
1 KFC до RUB
284.8673
1 KFC до INR
250.5341
1 KFC до IDR
Rp47,377.0416
1 KFC до PHP
168.8338
1 KFC до EGP
￡E.145.1358
1 KFC до BRL
R$16.8776
1 KFC до CAD
C$4.1905
1 KFC до BDT
352.869
1 KFC до NGN
4,466.7551
1 KFC до UAH
120.6575
1 KFC до VES
Bs167.62
1 KFC до PKR
Rs807.0325
1 KFC до KZT
1,499.7366
1 KFC до THB
฿97.682
1 KFC до TWD
NT$95.1966
1 KFC до CHF
Fr2.6299
1 KFC до HKD
HK$22.5131
1 KFC до MAD
.د.م29.0445