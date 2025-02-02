Ціна Chicken (KFC)
Поточна ціна Chicken (KFC) сьогодні становить 2.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chicken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96 USD
- зміна ціни Chicken протягом дня — +2.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chicken до USD становила $ +0.067358.
За останні 30 днів зміна ціни Chicken до USD становила $ -0.8518341470.
За останні 60 днів зміна ціни Chicken до USD становила $ -0.6088920770.
За останні 90 днів зміна ціни Chicken до USD становила $ +2.8899989927072623458412.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.067358
|+2.39%
|30 днів
|$ -0.8518341470
|-29.47%
|60 днів
|$ -0.6088920770
|-21.06%
|90 днів
|$ +2.8899989927072623458412
|+286,907,557.72%
Останній аналіз цін Chicken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.39%
-6.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChickenSwap is completely distinguishable from the existing DEX’s on the market. While adopting the brilliant model of automatic market maker (AMM) and staking mining mechanism from Sushiswap , ChickenSwap is a more simplified, fair, secure, and profitable version of SUSHI that will launch in multiple phases to ensure sustainability.
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|1 KFC до AUD
A$4.624
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￡2.312
|1 KFC до EUR
€2.7744
|1 KFC до USD
$2.89
|1 KFC до MYR
RM12.8605
|1 KFC до TRY
₺103.173
|1 KFC до JPY
¥448.4702
|1 KFC до RUB
₽284.8673
|1 KFC до INR
₹250.5341
|1 KFC до IDR
Rp47,377.0416
|1 KFC до PHP
₱168.8338
|1 KFC до EGP
￡E.145.1358
|1 KFC до BRL
R$16.8776
|1 KFC до CAD
C$4.1905
|1 KFC до BDT
৳352.869
|1 KFC до NGN
₦4,466.7551
|1 KFC до UAH
₴120.6575
|1 KFC до VES
Bs167.62
|1 KFC до PKR
Rs807.0325
|1 KFC до KZT
₸1,499.7366
|1 KFC до THB
฿97.682
|1 KFC до TWD
NT$95.1966
|1 KFC до CHF
Fr2.6299
|1 KFC до HKD
HK$22.5131
|1 KFC до MAD
.د.م29.0445