Ціна chick (NIB)
Поточна ціна chick (NIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.18K USD. Ціна NIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 569.80 USD
- зміна ціни chick протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chick до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chick до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chick до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chick до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-32.50%
|60 днів
|$ 0
|-24.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency.
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