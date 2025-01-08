Сьогоднішня ціна chick (NIB)

Поточна ціна chick (NIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.18K USD. Ціна NIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 569.80 USD

- зміна ціни chick протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD

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