Інформація щодо ціни ChicagoCoin (CLT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00380319 $ 0,00380319 $ 0,00380319 Мін. за 24 год $ 0,00386913 $ 0,00386913 $ 0,00386913 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00380319$ 0,00380319 $ 0,00380319 Макс. за 24 год $ 0,00386913$ 0,00386913 $ 0,00386913 Рекордний максимум $ 0,00507574$ 0,00507574 $ 0,00507574 Найнижча ціна $ 0,0021948$ 0,0021948 $ 0,0021948 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) -0,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,07%

Актуальна ціна ChicagoCoin (CLT) становить $0,0038309. За останні 24 години CLT торгувався між мінімумом у $ 0,00380319 і максимумом у $ 0,00386913, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLT становить $ 0,00507574, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0021948.

Що стосується короткострокових результатів, то CLT змінився на +0,08% за останню годину, -0,36% за 24 години та на -1,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ChicagoCoin (CLT)

Ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,83M$ 3,83M $ 3,83M Циркуляційне постачання 276,25M 276,25M 276,25M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ChicagoCoin — $ 1,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLT — 276,25M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,83M.