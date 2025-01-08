Ціна chibi (CHIBI)
Поточна ціна chibi (CHIBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.54K USD. Ціна CHIBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chibi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.44 USD
- зміна ціни chibi протягом дня — -7.08%
- циркуляційна пропозиція – 899.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chibi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chibi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chibi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chibi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.08%
|30 днів
|$ 0
|-31.09%
|60 днів
|$ 0
|-28.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chibi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-7.08%
+5.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chibi Coin: Unleashing the Power of Infinite Memeability on Solana Built on the Solana blockchain, chibi is the cutest kitty on the blockchain.
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