Сьогоднішня ціна chibi (CHIBI)

Поточна ціна chibi (CHIBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.54K USD. Ціна CHIBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chibi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.44 USD

- зміна ціни chibi протягом дня — -7.08%

- циркуляційна пропозиція – 899.51M USD

Отримуйте оновлення цін CHIBI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHIBI.