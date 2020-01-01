Токеноміка Chiba Wan (CHIB) Дізнайтеся ключову інформацію про Chiba Wan (CHIB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chiba Wan (CHIB) CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth. Офіційний вебсайт: http://chibcoin.com Купити CHIB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chiba Wan (CHIB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chiba Wan (CHIB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 71,69K $ 71,69K $ 71,69K Загальна пропозиція: $ 200,00B $ 200,00B $ 200,00B Циркуляційна пропозиція: $ 200,00B $ 200,00B $ 200,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 71,69K $ 71,69K $ 71,69K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chiba Wan (CHIB)

Токеноміка Chiba Wan (CHIB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chiba Wan (CHIB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHIB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHIB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHIB, досліджуйте ціну токена CHIB в реальному часі!

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