Сьогоднішня ціна Chiba Wan (CHIB)

Поточна ціна Chiba Wan (CHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 955.68K USD. Ціна CHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chiba Wan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.53K USD

- зміна ціни Chiba Wan протягом дня — +30.63%

- циркуляційна пропозиція – 200.00B USD

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