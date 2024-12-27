Ціна Chiba Wan (CHIB)
Поточна ціна Chiba Wan (CHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 955.68K USD. Ціна CHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chiba Wan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.53K USD
- зміна ціни Chiba Wan протягом дня — +30.63%
- циркуляційна пропозиція – 200.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chiba Wan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chiba Wan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chiba Wan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chiba Wan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+30.63%
|30 днів
|$ 0
|-4.97%
|60 днів
|$ 0
|-18.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chiba Wan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
+30.63%
+17.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.
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