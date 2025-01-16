Ціна Chi USD (CHI)
Поточна ціна Chi USD (CHI) сьогодні становить 0.00115134 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chi USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.41 USD
- зміна ціни Chi USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chi USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chi USD до USD становила $ +0.0005519367.
За останні 60 днів зміна ціни Chi USD до USD становила $ -0.0004290629.
За останні 90 днів зміна ціни Chi USD до USD становила $ -0.9992984497532194.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0005519367
|+47.94%
|60 днів
|$ -0.0004290629
|-37.26%
|90 днів
|$ -0.9992984497532194
|-99.88%
Останній аналіз цін Chi USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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