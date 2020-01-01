Токеноміка Chi Protocol (CHI) Дізнайтеся ключову інформацію про Chi Protocol (CHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chi Protocol (CHI) Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Офіційний вебсайт: https://chiprotocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Купити CHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chi Protocol (CHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chi Protocol (CHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,56K $ 5,56K $ 5,56K Загальна пропозиція: $ 206,36M $ 206,36M $ 206,36M Циркуляційна пропозиція: $ 103,01M $ 103,01M $ 103,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,13K $ 11,13K $ 11,13K Історичний максимум: $ 0,108157 $ 0,108157 $ 0,108157 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chi Protocol (CHI)

Токеноміка Chi Protocol (CHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chi Protocol (CHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHI, досліджуйте ціну токена CHI в реальному часі!

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