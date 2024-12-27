Сьогоднішня ціна Chi Protocol (CHI)

Поточна ціна Chi Protocol (CHI) сьогодні становить 0.00469531 USD з ринковою капіталізацією $ 319.45K USD. Ціна CHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chi Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.66 USD

- зміна ціни Chi Protocol протягом дня — +2.69%

- циркуляційна пропозиція – 68.12M USD

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