Інформація щодо ціни Chi (気) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00205066$ 0,00205066 $ 0,00205066 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) +5,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,50%

Актуальна ціна Chi (気) становить --. За останні 24 години 気 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 気 становить $ 0,00205066, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 気 змінився на +0,21% за останню годину, +5,16% за 24 години та на +1,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chi (気)

Ринкова капіталізація $ 30,14K$ 30,14K $ 30,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,14K$ 30,14K $ 30,14K Циркуляційне постачання 999,70M 999,70M 999,70M Загальна пропозиція 999 696 323,659099 999 696 323,659099 999 696 323,659099

Поточна ринкова капіталізація Chi — $ 30,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 気 — 999,70M, зі загальною пропозицією 999696323.659099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,14K.