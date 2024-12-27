Ціна CHEXBACCA (CHEXBACCA)
Поточна ціна CHEXBACCA (CHEXBACCA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 927.68K USD. Ціна CHEXBACCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHEXBACCA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.71K USD
- зміна ціни CHEXBACCA протягом дня — +16.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHEXBACCA до USD становила $ +0.00013529.
За останні 30 днів зміна ціни CHEXBACCA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHEXBACCA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHEXBACCA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013529
|+16.89%
|30 днів
|$ 0
|+588.83%
|60 днів
|$ 0
|+150.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHEXBACCA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.57%
+16.89%
+20.78%
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