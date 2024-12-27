Сьогоднішня ціна CHEXBACCA (CHEXBACCA)

Поточна ціна CHEXBACCA (CHEXBACCA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 927.68K USD. Ціна CHEXBACCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHEXBACCA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.71K USD

- зміна ціни CHEXBACCA протягом дня — +16.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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