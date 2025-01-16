Ціна Chewy The Bull (CHEWY)
Поточна ціна Chewy The Bull (CHEWY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEWY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chewy The Bull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.60K USD
- зміна ціни Chewy The Bull протягом дня — -4.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chewy The Bull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chewy The Bull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chewy The Bull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chewy The Bull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.52%
|30 днів
|$ 0
|+224.58%
|60 днів
|$ 0
|+267.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chewy The Bull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-4.52%
+94.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chewy Token is a IP focused meme coin on Aptos Network. With Art, Memes & Short videos, Chewy Token celebrates the people who kept chewing and embraced the spirit of resilience the crypto community, with relatable memes. Chewy Token has also collaborated with several Solana Artists to fuse Art with Memes all while introducing several artists to the Aptos Ecosystem. Besides being a meme coin Chewy Token doesnot have much utility.
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