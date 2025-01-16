Сьогоднішня ціна Chewy The Bull (CHEWY)

Поточна ціна Chewy The Bull (CHEWY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEWY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chewy The Bull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.60K USD

- зміна ціни Chewy The Bull протягом дня — -4.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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