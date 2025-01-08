Сьогоднішня ціна CHEWY (CHWY)

Поточна ціна CHEWY (CHWY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 141.54K USD. Ціна CHWY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHEWY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.05K USD

- зміна ціни CHEWY протягом дня — -20.83%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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