Сьогоднішня ціна Chevron xStock

Поточна ціна Chevron xStock (CVXX) сьогодні становить $ 197.74, зі зміною 2.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CVXX до USD становить $ 197.74 за CVXX.

Chevron xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,170,725, з циркуляційною пропозицією у 5.92K CVXX. Протягом останніх 24 годин CVXX торгувався між $ 192.35 (мінімум) та $ 199.17 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 310.05, тоді як історичний мінімум — $ 145.92.

У короткостроковій динаміці CVXX змінився на -- за останню годину та на +1.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.76K.

Ринкова інформація щодо Chevron xStock (CVXX)

Ринкова капіталізація $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Обсяг (за 24 год) $ 3.76K$ 3.76K $ 3.76K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 112.86M$ 112.86M $ 112.86M Циркуляційне постачання 5.92K 5.92K 5.92K Загальна пропозиція 570,769.120315467 570,769.120315467 570,769.120315467

Поточна ринкова капіталізація Chevron xStock — $ 1.17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.76K. Циркуляційна пропозиція CVXX — 5.92K, зі загальною пропозицією 570769.120315467. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112.86M.