Токеноміка Chester ($CHESTER) Дізнайтеся ключову інформацію про Chester ($CHESTER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chester ($CHESTER) $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Офіційний вебсайт: https://chesterabstract.xyz/ Купити $CHESTER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chester ($CHESTER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chester ($CHESTER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 135,83K $ 135,83K $ 135,83K Загальна пропозиція: $ 990,46M $ 990,46M $ 990,46M Циркуляційна пропозиція: $ 973,62M $ 973,62M $ 973,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 138,18K $ 138,18K $ 138,18K Історичний максимум: $ 0,00132417 $ 0,00132417 $ 0,00132417 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013951 $ 0,00013951 $ 0,00013951 Дізнайтеся більше про ціну Chester ($CHESTER)

Токеноміка Chester ($CHESTER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chester ($CHESTER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $CHESTER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CHESTER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CHESTER, досліджуйте ціну токена $CHESTER в реальному часі!

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