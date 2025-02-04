Ціна Chester ($CHESTER)
Поточна ціна Chester ($CHESTER) сьогодні становить 0.00086397 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $CHESTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chester:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.64K USD
- зміна ціни Chester протягом дня — +41.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chester до USD становила $ +0.00025519.
За останні 30 днів зміна ціни Chester до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chester до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chester до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025519
|+41.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chester: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
+41.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.
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