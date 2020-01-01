Токеноміка Cheshire Grin (GRIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Cheshire Grin (GRIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cheshire Grin (GRIN) Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Офіційний вебсайт: https://cheshireterminal.com/ Whitepaper: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5 Купити GRIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cheshire Grin (GRIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cheshire Grin (GRIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,11K $ 18,11K $ 18,11K Загальна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Циркуляційна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,11K $ 18,11K $ 18,11K Історичний максимум: $ 0,0080105 $ 0,0080105 $ 0,0080105 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cheshire Grin (GRIN)

Токеноміка Cheshire Grin (GRIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cheshire Grin (GRIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRIN, досліджуйте ціну токена GRIN в реальному часі!

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