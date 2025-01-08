Ціна Cherry Network (CHER)
Поточна ціна Cherry Network (CHER) сьогодні становить 0.001007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cherry Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.87 USD
- зміна ціни Cherry Network протягом дня — -5.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CHER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cherry Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cherry Network до USD становила $ -0.0000489882.
За останні 60 днів зміна ціни Cherry Network до USD становила $ -0.0001411214.
За останні 90 днів зміна ціни Cherry Network до USD становила $ -0.0016425877736973906.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.13%
|30 днів
|$ -0.0000489882
|-4.86%
|60 днів
|$ -0.0001411214
|-14.01%
|90 днів
|$ -0.0016425877736973906
|-61.99%
Останній аналіз цін Cherry Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-5.13%
+0.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Cherry Project is a Decentralized Autonomous Organization developing a layer one blockchain network optimized for data operations. Cherry serves as a purpose-specific infrastructure for decentralized applications handling data. Built on Substrate, it implements state-of-the-art cryptographic standards to provide for second layer scalability (zkSNARKs) and features a node-level IPFS integration that allows the Cherry Virtual Machine to natively interface with an indexed queryable data storage and referencing facility. This novel native node to IPFS communication mechanism allows smart contracts to interact with an updated state of the data in runtime. These advanced features come prebuilt in our core and are accessible on other blockchains through Cherry’s interoperability channels. Decentralized applications built on Cherry or many of the most renowned decentralized networks can now leverage Cherry’s features to augment their dApps. Most of the complexities of building-integrated web3 applications handling data are, thus, abstracted away to the core, allowing smart contract developers to rely on a rich base layer toolkit, and ultimately focus on best serving their customers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHER до AUD
A$0.0016112
|1 CHER до GBP
￡0.0008056
|1 CHER до EUR
€0.00096672
|1 CHER до USD
$0.001007
|1 CHER до MYR
RM0.00452143
|1 CHER до TRY
₺0.03557731
|1 CHER до JPY
¥0.1592067
|1 CHER до RUB
₽0.10800075
|1 CHER до INR
₹0.08643081
|1 CHER до IDR
Rp16.24193321
|1 CHER до PHP
₱0.05874838
|1 CHER до EGP
￡E.0.05100455
|1 CHER до BRL
R$0.0061427
|1 CHER до CAD
C$0.00144001
|1 CHER до BDT
৳0.1226526
|1 CHER до NGN
₦1.55640913
|1 CHER до UAH
₴0.04283778
|1 CHER до VES
Bs0.053371
|1 CHER до PKR
Rs0.28222182
|1 CHER до KZT
₸0.53535141
|1 CHER до THB
฿0.03480192
|1 CHER до TWD
NT$0.03303967
|1 CHER до CHF
Fr0.0009063
|1 CHER до HKD
HK$0.00782439
|1 CHER до MAD
.د.م0.01013042