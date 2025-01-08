Сьогоднішня ціна Cherry Network (CHER)

Поточна ціна Cherry Network (CHER) сьогодні становить 0.001007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cherry Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.87 USD

- зміна ціни Cherry Network протягом дня — -5.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CHER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHER.