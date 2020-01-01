Токеноміка Chengu (CHENGU) Дізнайтеся ключову інформацію про Chengu (CHENGU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chengu (CHENGU) Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Офіційний вебсайт: https://x.com/ChenguGotAbs Купити CHENGU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chengu (CHENGU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chengu (CHENGU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 309,79K $ 309,79K $ 309,79K Загальна пропозиція: $ 991,22M $ 991,22M $ 991,22M Циркуляційна пропозиція: $ 991,22M $ 991,22M $ 991,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 309,79K $ 309,79K $ 309,79K Історичний максимум: $ 0,00300819 $ 0,00300819 $ 0,00300819 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00031254 $ 0,00031254 $ 0,00031254 Дізнайтеся більше про ціну Chengu (CHENGU)

Токеноміка Chengu (CHENGU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chengu (CHENGU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHENGU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHENGU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHENGU, досліджуйте ціну токена CHENGU в реальному часі!

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