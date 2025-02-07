Сьогоднішня ціна Chengu (CHENGU)

Поточна ціна Chengu (CHENGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 912.73K USD. Ціна CHENGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chengu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.82K USD

- зміна ціни Chengu протягом дня — +13.81%

- циркуляційна пропозиція – 991.22M USD

Отримуйте оновлення цін CHENGU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHENGU.