Ціна Chengu (CHENGU)
Поточна ціна Chengu (CHENGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 912.73K USD. Ціна CHENGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chengu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.82K USD
- зміна ціни Chengu протягом дня — +13.81%
- циркуляційна пропозиція – 991.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chengu до USD становила $ +0.00011188.
За останні 30 днів зміна ціни Chengu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chengu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chengu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011188
|+13.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chengu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.63%
+13.81%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.
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