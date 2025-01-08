Сьогоднішня ціна Chengshi (CHENG)

Поточна ціна Chengshi (CHENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.46K USD. Ціна CHENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chengshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.63 USD

- зміна ціни Chengshi протягом дня — -9.61%

- циркуляційна пропозиція – 841.49M USD

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