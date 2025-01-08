Ціна Chengshi (CHENG)
Поточна ціна Chengshi (CHENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.46K USD. Ціна CHENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chengshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.63 USD
- зміна ціни Chengshi протягом дня — -9.61%
- циркуляційна пропозиція – 841.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chengshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chengshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chengshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chengshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.61%
|30 днів
|$ 0
|-27.45%
|60 днів
|$ 0
|-34.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chengshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-9.61%
+4.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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