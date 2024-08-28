Токеноміка Chengpang Zhoa (ZHOA) Дізнайтеся ключову інформацію про Chengpang Zhoa (ZHOA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chengpang Zhoa (ZHOA) $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. Офіційний вебсайт: https://zhoa.xyz/ Whitepaper: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa Купити ZHOA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chengpang Zhoa (ZHOA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chengpang Zhoa (ZHOA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 104,95K $ 104,95K $ 104,95K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 104,95K $ 104,95K $ 104,95K Історичний максимум: $ 0,0011025 $ 0,0011025 $ 0,0011025 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010495 $ 0,00010495 $ 0,00010495 Дізнайтеся більше про ціну Chengpang Zhoa (ZHOA)

Токеноміка Chengpang Zhoa (ZHOA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chengpang Zhoa (ZHOA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZHOA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZHOA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZHOA, досліджуйте ціну токена ZHOA в реальному часі!

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