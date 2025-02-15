Ціна Chengpang Zhoa (ZHOA)
Поточна ціна Chengpang Zhoa (ZHOA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZHOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chengpang Zhoa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 462.71K USD
- зміна ціни Chengpang Zhoa протягом дня — -23.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chengpang Zhoa до USD становила $ -0.000183398395873036.
За останні 30 днів зміна ціни Chengpang Zhoa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chengpang Zhoa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chengpang Zhoa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000183398395873036
|-23.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chengpang Zhoa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.25%
-23.70%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.
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