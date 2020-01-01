Токеноміка CHELON (CHELON) Дізнайтеся ключову інформацію про CHELON (CHELON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CHELON (CHELON) Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Офіційний вебсайт: https://www.chelon.ai/ Купити CHELON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CHELON (CHELON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CHELON (CHELON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 602,83K $ 602,83K $ 602,83K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 948,90M $ 948,90M $ 948,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 635,29K $ 635,29K $ 635,29K Історичний максимум: $ 0,0185919 $ 0,0185919 $ 0,0185919 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00063824 $ 0,00063824 $ 0,00063824 Дізнайтеся більше про ціну CHELON (CHELON)

Токеноміка CHELON (CHELON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CHELON (CHELON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHELON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHELON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHELON, досліджуйте ціну токена CHELON в реальному часі!

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