Сьогоднішня ціна CHELON (CHELON)

Поточна ціна CHELON (CHELON) сьогодні становить 0.00932713 USD з ринковою капіталізацією $ 8.97M USD. Ціна CHELON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHELON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.43M USD

- зміна ціни CHELON протягом дня — -37.73%

- циркуляційна пропозиція – 948.90M USD

Отримуйте оновлення цін CHELON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHELON.