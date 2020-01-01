Токеноміка Chefdotfun (CHEF) Дізнайтеся ключову інформацію про Chefdotfun (CHEF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chefdotfun (CHEF) Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Офіційний вебсайт: https://web.chef.fun/ Купити CHEF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chefdotfun (CHEF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chefdotfun (CHEF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,70K $ 42,70K $ 42,70K Загальна пропозиція: $ 81,38M $ 81,38M $ 81,38M Циркуляційна пропозиція: $ 81,38M $ 81,38M $ 81,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,70K $ 42,70K $ 42,70K Історичний максимум: $ 0,0481249 $ 0,0481249 $ 0,0481249 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00052467 $ 0,00052467 $ 0,00052467 Дізнайтеся більше про ціну Chefdotfun (CHEF)

Токеноміка Chefdotfun (CHEF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chefdotfun (CHEF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHEF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHEF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHEF, досліджуйте ціну токена CHEF в реальному часі!

Прогноз ціни CHEF Хочете знати, куди рухається CHEF? Наша сторінка прогнозу ціни CHEF поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CHEF зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!