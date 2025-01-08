Сьогоднішня ціна Chefdotfun (CHEF)

Поточна ціна Chefdotfun (CHEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.51K USD. Ціна CHEF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chefdotfun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD

- зміна ціни Chefdotfun протягом дня — -3.59%

- циркуляційна пропозиція – 88.42M USD

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