Ціна Chefdotfun (CHEF)
Поточна ціна Chefdotfun (CHEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.51K USD. Ціна CHEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chefdotfun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD
- зміна ціни Chefdotfun протягом дня — -3.59%
- циркуляційна пропозиція – 88.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chefdotfun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chefdotfun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chefdotfun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chefdotfun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.59%
|30 днів
|$ 0
|-9.20%
|60 днів
|$ 0
|-72.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chefdotfun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-3.59%
+21.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.
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