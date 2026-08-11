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Поточна ціна CHEF Universe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CHEF становить 28 984 USD. Відстежуйте оновлення цін CHEF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CHEF Universe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CHEF становить 28 984 USD. Відстежуйте оновлення цін CHEF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна CHEF Universe (CHEF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CHEF до USD:

$0,000000649165
$0,000000649165$0,000000649165
-1,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CHEF Universe (CHEF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:15:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CHEF Universe

Поточна ціна CHEF Universe (CHEF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHEF до USD становить $ 0 за CHEF.

CHEF Universe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 984, з циркуляційною пропозицією у 44,70B CHEF. Протягом останніх 24 годин CHEF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHEF змінився на +0,32% за останню годину та на +0,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CHEF Universe (CHEF)

$ 28,98K
$ 28,98K$ 28,98K

--
----

$ 64,85K
$ 64,85K$ 64,85K

44,70B
44,70B 44,70B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CHEF Universe — $ 28,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHEF — 44,70B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,85K.

Історія ціни CHEF Universe у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,32%

-1,75%

+0,25%

+0,25%

Історія ціни CHEF Universe (CHEF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHEF Universe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHEF Universe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHEF Universe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHEF Universe до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,75%
30 днів$ 0-7,54%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни CHEF Universe

Прогноз ціни CHEF Universe (CHEF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CHEF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CHEF Universe (CHEF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CHEF Universe потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CHEF Universe у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CHEF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CHEF Universe.

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Про CHEF Universe

На якій блокчейн-мережі працює CHEF Universe?

CHEF Universe працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна CHEF?

Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на -1.75% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить CHEF Universe?

CHEF Universe належить до категорії Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти CHEF зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація CHEF Universe?

Його ринкова капіталізація становить ₴1277673.87094601984000, що ставить актив на #8012 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів CHEF зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 44696517201.64609 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували CHEF Universe сьогодні?

За останню добу CHEF згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин CHEF Universe коливався між ₴ та ₴, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про CHEF Universe

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:15:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CHEF Universe (CHEF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

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$0,50411
$0,50411$0,50411

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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