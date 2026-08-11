Сьогоднішня ціна CHEF Universe

Поточна ціна CHEF Universe (CHEF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHEF до USD становить $ 0 за CHEF.

CHEF Universe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 984, з циркуляційною пропозицією у 44,70B CHEF. Протягом останніх 24 годин CHEF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHEF змінився на +0,32% за останню годину та на +0,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CHEF Universe (CHEF)

Ринкова капіталізація $ 28,98K$ 28,98K $ 28,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,85K$ 64,85K $ 64,85K Циркуляційне постачання 44,70B 44,70B 44,70B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CHEF Universe — $ 28,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHEF — 44,70B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,85K.