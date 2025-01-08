Ціна Cheesed (CHEESED)
Поточна ціна Cheesed (CHEESED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEESED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cheesed:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.35 USD
- зміна ціни Cheesed протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cheesed до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cheesed до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cheesed до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cheesed до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-26.65%
|60 днів
|$ 0
|-60.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cheesed: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+12.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based off the pun “Please to meet you” this infamous meme is here to stay! Widely adopted by many CHESSED is our cabal-driven coin cuz we are too based so $CHEESED launched on a ETH where warriors live. We bring you meme-tech to develop laughter, and launched to help autistic people ( like u ) be happy and enjoy the feeling of growth and greenness every day. If you are really interested in cheesed, welcome to this cabal. CHEESED TO MEET YOU! 🧀
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