Сьогоднішня ціна CheesecakeSwap (CCAKE)

Поточна ціна CheesecakeSwap (CCAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CheesecakeSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.65 USD

- зміна ціни CheesecakeSwap протягом дня — -3.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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