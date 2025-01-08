Ціна CheesecakeSwap (CCAKE)
Поточна ціна CheesecakeSwap (CCAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CheesecakeSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.65 USD
- зміна ціни CheesecakeSwap протягом дня — -3.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CCAKE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CCAKE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CheesecakeSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CheesecakeSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CheesecakeSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CheesecakeSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.66%
|30 днів
|$ 0
|-6.84%
|60 днів
|$ 0
|+0.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CheesecakeSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-3.66%
+1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AMM and Yield Farm Platform Governance Token
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CCAKE до AUD
A$--
|1 CCAKE до GBP
￡--
|1 CCAKE до EUR
€--
|1 CCAKE до USD
$--
|1 CCAKE до MYR
RM--
|1 CCAKE до TRY
₺--
|1 CCAKE до JPY
¥--
|1 CCAKE до RUB
₽--
|1 CCAKE до INR
₹--
|1 CCAKE до IDR
Rp--
|1 CCAKE до PHP
₱--
|1 CCAKE до EGP
￡E.--
|1 CCAKE до BRL
R$--
|1 CCAKE до CAD
C$--
|1 CCAKE до BDT
৳--
|1 CCAKE до NGN
₦--
|1 CCAKE до UAH
₴--
|1 CCAKE до VES
Bs--
|1 CCAKE до PKR
Rs--
|1 CCAKE до KZT
₸--
|1 CCAKE до THB
฿--
|1 CCAKE до TWD
NT$--
|1 CCAKE до CHF
Fr--
|1 CCAKE до HKD
HK$--
|1 CCAKE до MAD
.د.م--