Токеноміка Cheeseball (CB) Дізнайтеся ключову інформацію про Cheeseball (CB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cheeseball (CB) Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love. Офіційний вебсайт: http://cheeseball.io/ Купити CB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cheeseball (CB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cheeseball (CB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 211,15K $ 211,15K $ 211,15K Загальна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Циркуляційна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 211,15K $ 211,15K $ 211,15K Історичний максимум: $ 0,02102669 $ 0,02102669 $ 0,02102669 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021119 $ 0,00021119 $ 0,00021119 Дізнайтеся більше про ціну Cheeseball (CB)

Токеноміка Cheeseball (CB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cheeseball (CB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CB, досліджуйте ціну токена CB в реальному часі!

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