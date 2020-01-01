Токеноміка Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Дізнайтеся ключову інформацію про Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment! Офіційний вебсайт: https://cheeseball.vip/ Whitepaper: https://cheeseball.vip/ Купити CHEESEBALL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,00K $ 25,00K $ 25,00K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 25,00K $ 25,00K $ 25,00K Історичний максимум: $ 0,00409308 $ 0,00409308 $ 0,00409308 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Токеноміка Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHEESEBALL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHEESEBALL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHEESEBALL, досліджуйте ціну токена CHEESEBALL в реальному часі!

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