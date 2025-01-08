Сьогоднішня ціна Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Поточна ціна Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.05K USD. Ціна CHEESEBALL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cheeseball the Wizard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.67K USD

- зміна ціни Cheeseball the Wizard протягом дня — +5.69%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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