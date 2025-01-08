Ціна Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)
Поточна ціна Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.05K USD. Ціна CHEESEBALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cheeseball the Wizard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.67K USD
- зміна ціни Cheeseball the Wizard протягом дня — +5.69%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cheeseball the Wizard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cheeseball the Wizard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cheeseball the Wizard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cheeseball the Wizard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.69%
|30 днів
|$ 0
|-22.22%
|60 днів
|$ 0
|-53.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cheeseball the Wizard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+5.69%
+11.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!
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