Сьогоднішня ціна Cheese Swap (CHEESE)

Поточна ціна Cheese Swap (CHEESE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEESE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cheese Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.20 USD

- зміна ціни Cheese Swap протягом дня — -6.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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