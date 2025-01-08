Ціна cheepepe (CHEEPEPE)
Поточна ціна cheepepe (CHEEPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEEPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cheepepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47K USD
- зміна ціни cheepepe протягом дня — -12.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cheepepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cheepepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cheepepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cheepepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.61%
|30 днів
|$ 0
|-26.01%
|60 днів
|$ 0
|-7.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cheepepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.39%
-12.61%
-19.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a meme coin on Solana. Having the gene of the legendary green frog ($PEPE), Cheepepe is a mashup of PEPE and a cheese-loving mouse. Cheepepe is here to make meme coins on Solana great again.
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