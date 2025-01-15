Сьогоднішня ціна Cheelee (CHEEL)

Поточна ціна Cheelee (CHEEL) сьогодні становить 8.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cheelee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39M USD

- зміна ціни Cheelee протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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