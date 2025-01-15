Ціна Cheelee (CHEEL)
Поточна ціна Cheelee (CHEEL) сьогодні становить 8.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHEEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cheelee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39M USD
- зміна ціни Cheelee протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cheelee до USD становила $ +0.03904746.
За останні 30 днів зміна ціни Cheelee до USD становила $ -0.8380948320.
За останні 60 днів зміна ціни Cheelee до USD становила $ -2.2590666240.
За останні 90 днів зміна ціни Cheelee до USD становила $ -4.868676737214672.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03904746
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.8380948320
|-10.27%
|60 днів
|$ -2.2590666240
|-27.68%
|90 днів
|$ -4.868676737214672
|-37.36%
Останній аналіз цін Cheelee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.48%
+1.09%
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C$11.6688
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