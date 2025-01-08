Ціна Checks Token (CHECKS)
Поточна ціна Checks Token (CHECKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHECKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Checks Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.42 USD
- зміна ціни Checks Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Checks Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Checks Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Checks Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Checks Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.41%
|60 днів
|$ 0
|+30.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Checks Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+3.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The $CHECKS community is about having fun, supporting decentralised culture, memes and art. What makes your project unique? We are a project that launched fairly without presales, insider pumps or heavy influencer marketing. We grew organically from the ground up as a community. History of your project. Launched 12 days ago, we gathered a small community of like-minded people. In the past 3 days, we have had significant interest from the crypto community which took us to over 5M market cap and now we have settled around the 1.2M mark. What’s next for your project? We are continuously working to provide better value to our members. We want to improve our DAO governance and work our way towards total decentralisation. We will run campaigns and events to support meme creators and artists. What can your token be used for? DAO voting.
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