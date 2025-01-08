Ціна CHECK (CHECK)
Поточна ціна CHECK (CHECK) сьогодні становить 0.03515325 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHECK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHECK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.49 USD
- зміна ціни CHECK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHECK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHECK до USD становила $ -0.0064755626.
За останні 60 днів зміна ціни CHECK до USD становила $ +0.0182455421.
За останні 90 днів зміна ціни CHECK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0064755626
|-18.42%
|60 днів
|$ +0.0182455421
|+51.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHECK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avalanche Recruitment Agency is Node Protocol with a 1950s Office theme. Nodes called "Jobs" are NFTs that emit $CHECK. Jobs can be combined through promotions to gain higher paying positions. Jobs are NFTs and can be transferred to any wallet or sold on marketplaces.
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