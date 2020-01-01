Токеноміка chatXZI by AI (CXZI) Дізнайтеся ключову інформацію про chatXZI by AI (CXZI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація chatXZI by AI (CXZI) chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community. Офіційний вебсайт: https://chatxzi.com Whitepaper: https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs Купити CXZI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни chatXZI by AI (CXZI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена chatXZI by AI (CXZI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Загальна пропозиція: $ 909,99M $ 909,99M $ 909,99M Циркуляційна пропозиція: $ 909,99M $ 909,99M $ 909,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну chatXZI by AI (CXZI)

Токеноміка chatXZI by AI (CXZI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки chatXZI by AI (CXZI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CXZI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CXZI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CXZI, досліджуйте ціну токена CXZI в реальному часі!

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