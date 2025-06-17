Сьогоднішня ціна chatXZI by AI (CXZI)

Поточна ціна chatXZI by AI (CXZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13,39K USD. Ціна CXZI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chatXZI by AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни chatXZI by AI протягом дня — -25,89%

- циркуляційна пропозиція – 909,99M USD

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