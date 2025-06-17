Ціна chatXZI by AI (CXZI)
Поточна ціна chatXZI by AI (CXZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13,39K USD. Ціна CXZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chatXZI by AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни chatXZI by AI протягом дня — -25,89%
- циркуляційна пропозиція – 909,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chatXZI by AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chatXZI by AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chatXZI by AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chatXZI by AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-25,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chatXZI by AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,37%
-25,89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community.
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