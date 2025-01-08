Ціна Chatter Shield (SHIELD)
Поточна ціна Chatter Shield (SHIELD) сьогодні становить 0.00138496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chatter Shield:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD
- зміна ціни Chatter Shield протягом дня — -6.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chatter Shield до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chatter Shield до USD становила $ -0.0005939423.
За останні 60 днів зміна ціни Chatter Shield до USD становила $ -0.0008382590.
За останні 90 днів зміна ціни Chatter Shield до USD становила $ -0.00330126374761457.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.08%
|30 днів
|$ -0.0005939423
|-42.88%
|60 днів
|$ -0.0008382590
|-60.52%
|90 днів
|$ -0.00330126374761457
|-70.44%
Останній аналіз цін Chatter Shield: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-6.08%
+21.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled! Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply. This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation! Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism! Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value. Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together! $SHIELD is redefining social media engagement and token value management. Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up!
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