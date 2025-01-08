Сьогоднішня ціна Chatter Shield (SHIELD)

Поточна ціна Chatter Shield (SHIELD) сьогодні становить 0.00138496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chatter Shield:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD

- зміна ціни Chatter Shield протягом дня — -6.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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