Ціна Chatni (CHATNI)
Поточна ціна Chatni (CHATNI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHATNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chatni:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.11 USD
- зміна ціни Chatni протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chatni до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chatni до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chatni до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chatni до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.64%
|60 днів
|$ 0
|+1.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chatni: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on 7th March 2024 by a vibrant team from India, sir, Chatni stands as da very first memecoin to celebrate da rich and diverse culinary heritage of Indian cuisine, especially da universally beloved condiment, chatni, sir. Dis unique token, crafted on da Solana blockchain, aims to spice up da crypto space with a flavor of humor, community, and a dash of cultural pride, making it stand out in da memecoin ecosystem, sir.
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