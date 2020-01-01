Токеноміка ChatGPT Cat (YARNCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про ChatGPT Cat (YARNCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ChatGPT Cat (YARNCAT) $YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos. Офіційний вебсайт: https://yarncat.vip/ Купити YARNCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ChatGPT Cat (YARNCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ChatGPT Cat (YARNCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 75,39K $ 75,39K $ 75,39K Загальна пропозиція: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M Циркуляційна пропозиція: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 75,39K $ 75,39K $ 75,39K Історичний максимум: $ 0,00139895 $ 0,00139895 $ 0,00139895 Історичний мінімум: $ 0,00001835 $ 0,00001835 $ 0,00001835 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ChatGPT Cat (YARNCAT)

Токеноміка ChatGPT Cat (YARNCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ChatGPT Cat (YARNCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YARNCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YARNCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YARNCAT, досліджуйте ціну токена YARNCAT в реальному часі!

Прогноз ціни YARNCAT Хочете знати, куди рухається YARNCAT? Наша сторінка прогнозу ціни YARNCAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена YARNCAT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!