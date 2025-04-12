Ціна ChatGPT Cat (YARNCAT)
Поточна ціна ChatGPT Cat (YARNCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.33K USD. Ціна YARNCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChatGPT Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ChatGPT Cat протягом дня — +12.08%
- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChatGPT Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChatGPT Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChatGPT Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChatGPT Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ChatGPT Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+29.30%
+12.08%
-84.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
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