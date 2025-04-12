Сьогоднішня ціна ChatGPT Cat (YARNCAT)

Поточна ціна ChatGPT Cat (YARNCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.33K USD. Ціна YARNCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChatGPT Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ChatGPT Cat протягом дня — +12.08%

- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD

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