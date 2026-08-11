Сьогоднішня ціна Chateau USD

Поточна ціна Chateau USD (CHUSD) сьогодні становить $ 0,999474, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHUSD до USD становить $ 0,999474 за CHUSD.

Chateau USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 230 484, з циркуляційною пропозицією у 1,23M CHUSD. Протягом останніх 24 годин CHUSD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,045, тоді як історичний мінімум — $ 0,986828.

У короткостроковій динаміці CHUSD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 999,68.

Ринкова інформація щодо Chateau USD (CHUSD)

Ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Обсяг (за 24 год) $ 999,68$ 999,68 $ 999,68 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Циркуляційне постачання 1,23M 1,23M 1,23M Загальна пропозиція 1 230 459,136150956 1 230 459,136150956 1 230 459,136150956

Поточна ринкова капіталізація Chateau USD — $ 1,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 999,68. Циркуляційна пропозиція CHUSD — 1,23M, зі загальною пропозицією 1230459.136150956. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,23M.