Ціна ChatAI (CHATAI)
Поточна ціна ChatAI (CHATAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHATAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChatAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни ChatAI протягом дня — -9.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChatAI до USD становила $ -0.000100921046208236.
За останні 30 днів зміна ціни ChatAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChatAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChatAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000100921046208236
|-9.16%
|30 днів
|$ 0
|-46.70%
|60 днів
|$ 0
|-44.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ChatAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.97%
-9.16%
+11.28%
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